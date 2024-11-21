Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki SASKİ, Meteoroloji’nin kuvvetli yağış uyarısı sonrası aksiyon alarak şehir genelinde kapsamlı bir temizlik çalışmasına başladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kuvvetli yağış uyarılarından sonra hemen aksiyon alarak tüm ekipleriyle sahaya çıktı.

Ekipler, olası su baskınlarını, seli ve taşkınları önlemek için kent genelinde yağmursuyu hatlarında ve mazgallardatemizlik çalışmalarına yoğunlaştı.

Rutin olarak temizlenen bu alanlar, kuvvetli yağış için kritik uyarıların yapıldığı önümüzdeki günlerde olumsuz bir durum yaşanmaması için tüm hatlarıyla kontrol ediliyor.

SASKİ, periyodik mazgal temizlik faaliyetlerinin yanı sıra, sonbaharda ağaçlardan dökülen yaprakların yağmursuyu hatlarını tıkamasını önlemek için büyük bir özveriyle çalışıyor.