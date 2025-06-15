Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan sahilinde denize giren bir genç, boğularak yaşamını yitirdi. Konya’dan tatile gelen öğrencinin kimlik tespiti için cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Antalya’nın Kumluca ilçesi Adrasan Mahallesi’nde öğle saatlerinde yürek yakan bir olay yaşandı.

Adrasan sahilinde serinlemek için denize giren bir genç, henüz bilinmeyen bir nedenle suda çırpınmaya başladı. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Denizden çıkarılan ve kimliği henüz belirlenemeyen genç, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından yapılan ilk incelemelerde, gencin Konya’dan öğrenci grubuyla tatile geldiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden gencin cenazesi, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Jandarma, olayla ilgili tahkikat başlattı.