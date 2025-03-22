Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 30 Ağustos Mahallesi'nde, mahalleye kazandırılması planlanan seyir terası projesi ile ilgili incelemelerde bulundu.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ortaçlı ve 30 Ağustos Mahallesi Muhtarı Nuri Dursun’un da eşlik ettiği incelemelerde, hayata geçirilmesi planlanan seyir terası projesi ile ilgili detaylı değerlendirmelerde bulunuldu.

Projenin mahalleye sağlayacağı katkılar ele alındı. Mahalledeki çevre düzenlemeleri, yürüyüş yolları gibi mahalleye değer katacak çalışmalar da gündeme alındı.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya’yı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmenin ve halkın beklentilerini doğrudan dinlemenin önemini vurgulayarak, "Şehrimizi hep birlikte güzelleştireceğiz" dedi.

Mahalle Muhtarı Nuri Dursun gösterilen ilgiden ve mahalleye yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’ye teşekkür etti.