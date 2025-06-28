Kütahya’da çarşamba günü bir tüp bayisinde çıkan yangında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Süleyman Sarıer (51) memleketi Tavşanlı’nın Aliköy köyünde toprağa verildi. Sarıer’in vefat haberi ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

25 Haziran Salı günü saat 15.45 sıralarında Kütahya Merkez Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan bir tüp bayisinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıkmış, ardından yaşanan patlamalar paniğe yol açmıştı. Olayda Süleyman Sarıer’in yanı sıra Abdullah Yenilmez ve Saadettin Yenilmez de ağır yaralanmıştı. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Sarıer, ilk müdahalenin ardından Eskişehir’deki hastaneye sevk edilmişti. İki gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Sarıer’in ölümü büyük üzüntüye neden oldu.

Evli ve 3 kız çocuğu babası olan Sarıer’in cenazesi, Aliköy’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi. Törene ailesi, yakınları ve köy halkı katıldı. Katılanlar, Sarıer’in iyi kalpli, çalışkan ve yardımsever biri olduğunu dile getirerek üzüntülerini paylaştı.