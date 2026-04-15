Kütahya'da motosiklet kazasında ağır yaralanan üniversite öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 9 gün önce Kirazpınar Mahallesi'nde meydana gelmişti. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Özkan Doğan'ın kullandığı 27 ATN 627 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarpmıştı. Ağır yaralı olarak Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.