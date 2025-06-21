Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Kütahya’da da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sırasında, kimliğini unutan veya kaybeden adayların yardımına polis ekipleri yetişti.

Sınav heyecanının yanı sıra kimlik endişesi yaşayan öğrencilerin imdadına koşan emniyet güçleri, mağduriyetleri giderdi. Sınav merkezleri çevresinde oluşan yoğun trafiğin akışını sağlamak için de büyük çaba sarf eden polis ekipleri, sürücüleri yönlendirerek trafik yoğunluğunu minimize etmeye çalıştı. Yollarda zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşsa da, emniyet birimlerinin özverili çalışmaları sayesinde çoğu öğrenci sınava vaktinde ulaşmayı başardı. Polis ekiplerinin bu hızlı ve etkili müdahaleleri, hem adayların sınav stresini azalttı hem de trafiğin aksamadan akmasına katkı sağladı.