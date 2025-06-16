Kütahya’da, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) Projesi kapsamında yıl sonu etkinlikleri düzenlendi.

Kütahya Evliya Çelebi Camii, Mus’ab Bin Umeyr Camii, Aksa Camii ve Bilali Habeşi Camii’nde gerçekleştirilen etkinlikler, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin yoğun ilgisiyle renkli ve coşkulu bir atmosferde geçti.

Programa İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez, Din Hizmetleri Şube Müdürü Cemalettin Torun, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinliklerde çeşitli oyunlar, yarışmalar ve sosyal aktiviteler yer aldı. Katılımcılar hem eğlenceli anlar yaşadı hem de proje kapsamında verilen değerler eğitimiyle ilgili kazanımlarını pekiştirdi.

Etkinliklerin, öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve milli-manevi değerlere duyarlılıklarını artırmak amacıyla düzenlendiği belirtildi.