Kütahya’da uygulama noktasında yapılan aramalar sonrasında 2 bin 624 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, uygulama noktasında durdurulan şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 2 bin 624 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.