Kütahya’nın ev sahipliğinde düzenlenen U17 Güreş Türkiye Grup Müsabakaları, yoğun heyecana sahne olan final karşılaşmalarının ardından sona erdi. Üç gün süren ve 65 ilden bine yakın sporcunun katıldığı organizasyonun sonunda dereceye giren sporcular ödüllerini düzenlenen törenle aldı.

6-8 Nisan tarihleri arasında Kütahya Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonada farklı sıkletlerde kıyasıya mücadeleler yaşandı. Final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül törenine Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı ve il protokolü katıldı.

Vali Yardımcısı Ovalı, dereceye giren genç güreşçilere madalya ve çeşitli hediyeler takdim ederek sporcuları tebrik etti. Konuşmasında, genç yeteneklerin gelecekte Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil edeceklerine inandığını belirten Ovalı, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Şampiyonada madalya kazanan sporcular ise şöyle sıralandı:

45 Kilo: Altın: Yakup Kıcık (Çorum Belediyesi) Gümüş: Yusuf Kenan Yıldız (Kahramanmaraş Göksu) Bronz: Mert Halil İşler (Düzce Belediyesi), Eyüp Yasir Ceylan (Tokat GSK)

51 Kilo: Altın: Buğra Kavak (İstanbul Pendik) Gümüş: Efe Günhan (Ankara TEDAŞ) Bronz: Berat Veli Körpeş (Çorum Milli Eğitim), Batuhan Demirtaş (Kocaeli Gebze Belediyesi)

60 Kilo: Altın: Emirhan Çetin (Bursa Büyükşehir Belediyesi) Gümüş: Emre Baran (Afyon Ferdi) Bronz: Muhammed Mustafa Şahan (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), Yakup Çöl (Çorum Belediyesi)

71 Kilo: Altın: Ömer Gül (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi) Gümüş: Volkan Bilgin (Tokat Zile Belediyesi) Bronz: Cemal Yiğit Purcu (İstanbul Beşiktaş JK), Salim Sarıpınar (Adana GSK)

92 Kilo: Altın: Said Rıza (Bursa Büyükşehir Belediyesi) Gümüş: Yiğit Aktaş (Balıkesir Savaştepe) Bronz: Muhammet Furkan Bulut (Çorum Belediyesi), Mehmet Salih Yaşar (İstanbul Pendik)