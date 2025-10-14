Milli Eğitim Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğinde ülke genelinde eş zamanlı olarak deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Kütahya genelindeki tüm okullarda uygulanan tatbikat senaryosu kapsamında sirenler çaldı. Öğrenciler, sınıflarında "Çök-Kapan-Tutun" hareketini yaparak kendilerini korumaya aldı. Ardından öğretmenlerinin rehberliğinde planlı ve güvenli şekilde okul binalarını tahliye ettiler.

Tatbikat sürecinde okullarda görev yapan MEB AKUB ekipleri de aktif görev aldı. Ekipler, uygulamanın güvenli şekilde yürütülmesine destek olurken, öğrencilere tahliye düzeni ve afet bilinci konularında rehberlik etti.

Toplanma alanlarında yapılan bilgilendirmelerde, tatbikatın amacı ve afet anında doğru davranış biçimlerinin önemi vurgulandı. Öğrencilere, okulda öğrendikleri afet bilinci uygulamalarını aileleriyle birlikte evlerinde de tekrarlamaları hatırlatıldı.

Gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerde farkındalık oluşturmayı ve olabilecek afet durumlarında bilinçli hareket etme alışkanlığı kazandırmayı hedefledi.