Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Tugay Bandosu konseri, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Bir AVM’de alışveriş yapan vatandaşların büyük beğeniyle izlediği konserde seslendirilen marşlar ve şarkılar, zaferin coşkusunu yaşattı. Konsere katılanlar eserlere hep birlikte eşlik ederken, o anları cep telefonlarıyla da kaydetti. Bando, konserin sonunda uzun süre alkışlandı. Vatandaşlar, konseri çok beğendiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliği Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş da izledi.