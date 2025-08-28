UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş müsabakasında İsviçre ekibi Lausanne’a 1-0 mağlup olan Beşiktaş, bu sezon 7. resmi maçında kalesinde 12. golünü gördü.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında sahasında İsviçre temsilcisi Lousanne ile karşılaşan Beşiktaş, rakibine 1-0 yenildi ve Avrupa kupalarına veda etti.

Siyah-beyazlılar bugün kalesinde gördüğü golle birlikte bu sezon oynadığı 7. resmi müsabakada da kalesini gole kapatamadı. Kartal, söz konusu süreçte 6 Avrupa kupası, 1 de Trendyol Süper Lig mücadelesinde 12 gole engel olamadı.