Kütahya’da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Eskişehir kara yolu 8. kilometresinde, 30 Ağustos OSB Kavşağı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ramazan D. yönetimindeki 43 ACJ 128 plakalı gübre yüklü tır, kavşakta İsmail Küçükarslan’ın kullandığı 43 ST 612 plakalı yemek şirketine ait kamyonetle çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü İsmail Küçükarslan ile aynı araçtaki bir kadın yolcu ve tır şoförü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan İsmail Küçükarslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla alakalı soruşturma başlatılırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.