1915 Anadolu’nun Kahramanları müzikali Manavgat’ta sahnelendi.

Manavgat Belediyesi Engelli ve Çocuk Aktivite Merkezi (EÇAM) Kültür, Sanat ve Dans Topluluğu tarafından hazırlanan ve İbrahim Güzel’in yönetmenliğini üstlendiği "1915 Anadolu’nun Kahramanları" adlı müzikal ve halk dansları gösterisi, Manavgat Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelendi. 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi’nin kahramanlarını anmak amacıyla düzenlenen anlamlı etkinlik, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Salonu dolduran izleyiciler, Çanakkale ruhunu yansıtan performansı beğeni ile izledi.

Gösteri boyunca sahnede sergilenen halk dansları, dönemin ruhunu ve Çanakkale’de verilen mücadeleyi başarılı bir şekilde yansıttı. EÇAM Kültür, Sanat ve Dans Topluluğu’nun titizlikle hazırlandığı gösteri, müzikal anlatımları, sahne dekorları ve kostümleriyle izleyicilerden tam not aldı. EÇAM Kültür, Sanat ve Dans Topluluğu, hem minik oyuncuların hem de profesyonel dansçıların performanslarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Gösterinin sonunda sahneye çıkan Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Öztürk, böyle anlamlı bir etkinliği düzenledikleri için EÇAM Kültür, Sanat ve Dans Topluluğu’na teşekkür etti. Öztürk, müzikalin yönetmeni İbrahim Güzel’e ve sahnede yer alan minik sanatçılara çiçek takdim ederek emeği geçen herkesi tebrik etti.

Etkinliğe, Manavgat Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Öztürk ve Gülsüm Özer başta olmak üzere, muhtarlar, STK temsilcileri, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.