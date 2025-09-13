Kütahya-Çavdarhisar yolunda meydana gelen kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil (26), düzenlenen törenin ardından memleketi Manisa’ya uğurlandı.

Olay, bugün Kütahya - Çavdarhisar yolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Yol kontrolü sırasında karşı şeritten takla atan otomobilin altında kalarak şehit olan Uzman Çavuş Yeşil için Kütahya İl Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenlendi.

Manisa’nın Kula ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehidin cenaze törenine, Kütahya protokolü, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin ardından Şehit Uzman Çavuş Yücel Yeşil’in naaşı, defnedilmek üzere memleketi Manisa’ya gönderildi.