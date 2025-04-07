Kütahya Belediyesi, ’Avrupa Artistik El Sanatları Günleri 2025’ kapsamında düzenlenen çocuk atölyeleri, miniklere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Örgü Atölyesi’nde çocuklar, ipliklerin sihirli dünyasında kendi ürünlerini tasarladı. Sabır ve dikkat isteyen bu çalışmada, geleneksel örgü teknikleriyle tanıştılar.

Çocuklar, etkinliğin ikinci gününde ise doğal yünlerin sanata dönüştüğü Keçe Atölyesi ile devam etti. Minikler, hayal güçlerinden beslenen özgün figürler oluşturarak becerilerini sergiledi.

Zanaat ve Halk Sanatları Deneyimleme Konağı’nda gerçekleşen atölyeler, hem el sanatlarını yaşatıyor, hem de çocuklara sanatsal yönlerini keşfetmelerine imkan tanıyor.