Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Karabük İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse ve Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Abdulkadir Kazan, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya’yı ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, toplumun huzur ve güvenliği için özveriyle görev yapan emniyet teşkilatının önemine dikkat çekildi. Başkan Çetinkaya, "Halkımızın huzuru için fedakârca görev yapan tüm emniyet mensuplarımıza şükranlarımı sunuyor, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye olarak kamu güvenliğine katkı sunmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Çetinkaya, Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı.