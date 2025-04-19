Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliği tarafından Akşemseddin Anaokulu öğrencilere "Tim Jandarma" isimli çizgi film izlettirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliği personeli Kütahya Akşemseddin Anaokulunu ziyaret ederek öğrencilere, Jandarma Genel Komutanlığı resmi sitesinde yayımlanan "Tim Jandarma" isimli çizgi filmi izlettirdi, ayrıca boyama kitabı ve dergi dağıttı.