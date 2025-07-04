Kütahya’da bir kafede mutfak tüpünden kaynaklanan patlamada 1 iş yeri çalışanı yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarında faaliyet gösteren bir kafede sabah saatlerinde mutfak tüpünden kaynaklanan patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerinene polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama sonucu kafenin mutfak bölümünde büyük hasar oluştu. Patlama esnasında kolundan ve kalçasından yaralanan mutfak çalışanı N.K. (19) ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis patlamayla ilgili soruşturma başlattı.