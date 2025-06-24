Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde sigara kaçakçılığına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

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Kaçak sigara üretimi ve satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik olarak 5 ikamet, 5 iş yeri ve 4 araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda; 140 bin 752 adet dolu ve boş makaron, 124,65 kilogram kıyılmış tütün, 27 bin 400 adet sigara sarma kağıdı, 15 adet manuel sigara sarma makinesi, 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet hava kompresörü ve bin 90 adet kesilmiş bandrol ele geçirildi.

Operasyon kapsamında M.F. (41), Ş.F. (31), A.F. (32), M.E. (49) ve H.Ö. (50) isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili adli işlemlerin KOM Şube Müdürlüğü tarafından başlatıldığı bildirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İHA