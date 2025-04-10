Kütahya Belediyesi Kültür ve Sanat Akademisi Türk Sanat Müziği Topluluğu tarafından düzenlenen "HüseyNihavend: Gelenekselden Romantizme Yolculuk" adlı konser, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin katılımıyla gerçekleşti.

Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konser, sanatsever vatandaşları bir araya getirerek unutulmaz bir geceye ev sahipliği yaptı. Şef Handan Özdemirel yönetimindeki topluluk, Hüseyni ve Nihavend makamlarının eşsiz tınılarıyla geçmişten günümüze uzanan zarif bir musiki konseri sundu. Geleneksel ile romantizmi harmanlayan repertuvar, izleyicilerden tam not aldı.

Konser sonrası açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, "Musiki, milletimizin köklerinden beslenen ve bizi bir arada tutan en güçlü bağlardan biridir. Bu anlamlı etkinlikte, sanata değer veren vatandaşlarımız ve kıymetli ekibimizle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Kültür ve sanatın şehrimizde daha da gelişmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş’ın da katıldığı etkinlik, sanatçılara plaket takdimi ve alkışlarla sona erdi.