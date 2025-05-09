Kütahya’da hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, kovalamaca sonucu saklanmak için çıktığı binanın çatısında yakalandı.

Dumlupınar Üniversitesinin otopark alanında Asayiş ekipleri tarafından, park halindeki araçtan hırsızlık yaptığı fark edilen G.G. (19) isimli şahıs, güvenlik görevlilerini görünce kaçmaya başladı. Şahıs kovalamaca sonucu çıktığı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yerleşkesindeki marangoz atölyesinin çatısında yakalanarak olay yerine gelen itfaiye merdiveniyle aşağıya indirildi.

Zanlının yapılan üst aramasında, araçlardan çaldığı öne sürülen malzemeler ele geçirildi. Şahsın farklı tarihlerde farklı araçlardan hırsızlık yaptığı da tespit edilerek, yapılan araştırmalar neticesinde çalınan tüm malzemeler ele geçirilip sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınarak adli mercilere çıkarılan G.G (19) isimli şüpheli şahıs hakkında gerekli işlemler yapıldı.