Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen "Gelenekten Geleceğe Tematik Tasarımlar: Düğünümüz Var" adlı Erasmus" projesi kapsamında, İspanya’da gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerine katılan öğretmen ve personellere katılım belgeleri Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nde takdim edildi.

İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Topuz, proje süreciyle ilgili yapılan çalışmalar ve elde edilen kazanımlar hakkında bilgi aldı. Katılımcılar, projenin kültürel mirasın korunması ve geleneksel temaların çağdaş tasarım anlayışıyla buluşturulmasına önemli katkılar sunduğunu ifade ettiler.

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü koordinatörlüğünde yürütülen proje, yerel değerlerin Avrupa düzeyinde tanıtılmasını ve kültürel mirasın geleceğe aktarılmasını hedefliyor.