Kütahya’da 2024-2025 eğitim öğretim yılı, Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu’nda düzenlenen karne töreniyle sona erdi. İl genelinde 92 bin 460 öğrenci karne alarak yaz tatiline girerken, 7 bin 591 öğretmen de bir eğitim dönemini daha başarıyla tamamladı.

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, karne günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, eğitimde sadece bilgi aktarımının değil, geleceği inşa etmenin önemine dikkat çekti. Yılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bu vizyonun en güçlü adımıdır. Millî Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin’in de belirttiği gibi; öğrenmeyi anlam arayışına dönüştüren bu model, öğretmenlerimizi sürecin temel taşı olarak görmektedir. Bu anlayışla yıl boyunca emek veren tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, velilerimizi ve eğitim çalışanlarımızı yürekten kutluyorum."

Yılmaz ayrıca, yaz tatilinin sadece bir dinlenme süreci değil, aynı zamanda doğayla buluşma, kitaplarla dost olma ve kendini keşfetme fırsatı olduğunu vurguladı. Tüm öğrenci ve öğretmenlere sağlıklı ve verimli bir tatil dileyerek, Eylül ayında daha güçlü bir başlangıçla buluşma temennisinde bulundu.

Kütahya Valisi Musa Işın da karne günü dolayısıyla yayımladığı mesajda öğrencilerin azmi ve hayalleriyle gurur duyduklarını belirtti. Vali Işın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Her sabah yeni bir umutla başlayan bu yolculukta, bilgiye olan merakınız ve gayretinizle hepimizi gururlandırdınız. Başarı sadece notlarla değil, iyilikle, emekle ve kararlılıkla ölçülür. Şimdi biraz dinlenme, biraz da yeni hayaller kurma zamanı."

Velilere de teşekkür eden Işın, karnelerin yalnızca akademik süreci yansıttığını vurgulayarak, çocukların asıl değerinin insanlık yolculuğundaki adımlarıyla ölçülmesi gerektiğini ifade etti.