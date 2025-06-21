Kütahya Şehir Hastanesi’nde, bebek ve çocuk güvenliğini sağlamak amacıyla 2025 yılı "Pembe Kod" tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.

Senaryo gereği hastaneden bir bebeğin kaçırılması canlandırılarak PEMBE KOD (3333) uygulaması devreye alındı. Olayın ardından güvenlik personeli tüm giriş-çıkış kapıları ile katları kapatarak hastane genelinde kontrol sağladı. Teknik servis ekipleri ise asansörleri kontrol altına alarak bazılarını kilitledi.

Bebeğin senaryo doğrultusunda bulunmasının ardından pembe kod uygulaması sonlandırıldı ve tatbikat başarıyla tamamlandı.

Pembe Kod (3333), hastanede bulunan bebek ya da çocuk hastaların kaçırılma girişimi veya kaçırılması durumunda uygulanan bir acil durum yönetim protokolü olarak biliniyor. Bu tür tatbikatlar, hasta güvenliğini artırmanın yanı sıra personelin acil durumlara hazırlıklı olmasını sağlıyor.

Tatbikat sonunda açıklama yapan yetkililer, sağlıkta kalite standartları kapsamında düzenlenen bu tür çalışmaların hasta memnuniyetine de olumlu katkı sunduğunu belirtti. Tatbikatta görev alan tüm personele teşekkür edildi.