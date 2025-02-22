Kütahya Şehir Hastanesinde alerjik hastalıklar ve bağışıklık sistemi rahatsızlıklarının incelenmesi, teşhisi, tedavisi ile ilgilenen Erişkin İmmünoloji ve Allerji Polikliniğinin hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Erişkin İmmunoloji ve Allerji Uzmanı Dr. Mustafa İlker İnan, poliklinikte yapılabilecek işlemler hakkında yaptığı açıklamada, "Ünitemizde polen, ev tozu, kedi, köpek, küf, hamam böceği gibi üst ve alt solunum yolunda yakınmalara neden olan alerjenlere yönelik ve çeşitli gıda alerjilerini tetkik etmek amaçlı alerji (deri prik) testleri yapılabilmektedir. Çok sık atak geçiren, ağır alerjik astım hastalarının takibi ile birlikte uygun olan hastalarda yeni nesil biyolojik ajan tedavileri uygulanabilmektedir. Sık ve uzun süreli enfeksiyon öyküsü olan hastalarda bağışıklık (immün) sistem yetersizliklerinin tanısına yönelik tetkikler yapılabilmekte, primer immün yetmezlik hastalıklarının takip ve tedavisi yapılmaktadır" dedi.