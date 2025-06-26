Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz’ın, Şube Müdürü Mustafa Topuz ile birlikte, yılsonu seminer haftası çerçevesinde öğretmenlerle bir araya gelmeye devam ettiği bildirildi.

Müdür Mustafa Yılmaz ve Şube Müdürü Mustafa Topuz’un Milli Eğitim Vakfı Halime Erkan İlkokulu ve Halime Erkan Ortaokulunu ziyaretinde okulun genel durumu değerlendirilirken, öğretmenlerle yıl boyunca yürütülen çalışmalar, karşılaşılan güçlükler ve yeni eğitim modeli hakkında kapsamlı bir sohbet gerçekleştirildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin eğitime kazandırdığı yeniliklerden ve bu modelin özellikle öğretmen-öğrenci-veli iletişimine etkisinden söz eden Müdür Mustafa Yılmaz, öğretmenlik mesleğinin samimiyetle ve özveriyle yürütüldüğünde hem dünya hem ahiret için değerli sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

Müdür Yılmaz, konuşmasında, mesleki eğitimin önemine, velilerle kurulan iletişimin eğitim sürecindeki yeri ve etkisine ve öğretmenlerin sadece ders anlatan değil, hayatlara dokunan bireyler olduğuna dikkat çekti. Öğretmenlik mesleğinin sade ama etkili bir sorumluluk taşıdığını belirten Yılmaz, "Az çalışmak değil, üzerimize düşeni tam yapmak önemli. Hep birlikte güzel bir hikaye yazalım. Kahramanı da öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olsun" dedi.

Ziyarette öğretmenlerle karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu, onlardan gelen görüşler not alındı.