ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu’nun yolsuzluktan yargılandığı davanın iptal edilmesi veya affedilmesi çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu’nun yargılandığı yolsuzluk davasına ilişkin Truth Social hesabından paylaşım yaptı. Trump paylaşımda, "İsrail tarihinin en büyük anlarından birini yaşayan ve Bibi Netanyahu tarafından güçlü bir şekilde yönetilen İsrail devletinin savaş dönemi başbakanlarına karşı gülünç cadı avını sürdürdüğünü duyduğumda şok oldum. Bibi’nin uzun süredir devam eden siyasi amaçlı bu davada birçok haksız suçlamayla ilgili olarak pazartesi günü mahkemeye çağrıldığını öğrendim. Bundan çok daha iyisini hak ediyor, İsrail devleti de öyle. Bibi Netanyahu’nun davası derhal iptal edilmeli veya ülke için çok şey yapmış olan büyük bir kahramana af çıkarılmalıdır. İsrail’i kurtaran ABD’ydi ve şimdi Netanyahu’yu kurtaracak olan da ABD olacak" ifadelerini kullandı.

Netanyahu hakkındaki dava

İsrail Başbakanı Netanyahu, 2019’da rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmayla suçlanmıştı. Dava 2020’de başlarken, Netanyahu suçsuz olduğunu iddia ediyor. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Netanyahu’yu affetme yetkisi bulunuyor ancak Herzog’un "şu anda bir affın gündemde olmadığını", ayrıca af talebinde bulunulmadığını" söylediği belirtiliyor.