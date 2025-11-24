Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı SİBERAY ekipleri, siber suçların önlenmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, Gediz Mustafa Necip Alayeli Anadolu Lisesi’nde öğrenciler ve öğretmenlere yönelik bilgilendirici bir seminer düzenledi.

Seminerde şu başlıklarda bilgilendirme yapıldı; sosyal medyanın hayatımıza etkileri, siber zorbalık ve korunma yöntemleri, siber güvenlik ve yasadışı bahis, güvenli ve bilinçli internet kullanımı ve Oltalama (Phishing) saldırılarından korunma.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, farkındalık çalışmalarının aralıksız şekilde sürdürüleceğini belirtti.