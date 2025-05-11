Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Genç Tema ve Çevrecilik Topluluğunun "Daha Yanmadan" projesi çerçevesinde düzenlenen etkinliklerle öğrencilere çevre bilinci aşılandı.

"Daha Yanmadan" projesi kapsamında düzenlenen bilgi yarışması, orman yangınları eğitimi ve farkındalık sunumu, stant çalışmaları ve çevre temizlik etkinlikleriyle öğrencilere çevre bilinci aşılandı. Etkinliklere katılanlara uygulanan anket sonuçlarına göre katılımcıların büyük çoğunluğu orman yangınlarının yüzde 90’ının insan kaynaklı olduğunu bildiklerini ve bu konuda artık daha dikkatli davranacaklarını ifade etti.

Topluluk başkanı Avukat Halil İbrahim Güçlü ve başkan yardımcısı Hatice Fulya Sarıküçük’ün öncülüğünde "geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik" temalı yeni projeler için Kütahya Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kütahya Müftülüğü ile görüşmeler yapıldı.

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Işık, topluluğun çalışmalarına destek vermeye devam ettiklerini belirterek, önümüzdeki yıl için de çevre bilincini artırmaya yönelik yeni projelerin hazırlıklarının sürdüğünü vurguladı.