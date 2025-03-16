Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, sosyal medyada Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi hakkında yapılan paylaşımlar üzerine bir açıklama yaptı. Kahveci, belediyeye yönelik algı operasyonlarının yürütüldüğünü belirterek, kamuoyunun asılsız iddialara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Başkan Kahveci’nin açıklamasında, 55 dönüm arazi üzerinde kurulu ve 1500 hayvan kapasitesine sahip olan merkezin, 7/24 sağlık ve bakım hizmeti verdiği ifade edildi. Açıklamada, bakımevinin yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde faaliyet gösterdiği ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler tarafından incelendiği belirtildi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı vurgulandı.

Kahveci, vatandaşları yanlış bilgilendirmelerle kargaşa oluşturmaya çalışan kişilere karşı dikkatli olmaya çağırdı. Belediyenin, sahipsiz hayvanlara sahip çıkmaya devam edeceğini ve vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri aldığını ifade etti. Ayrıca, belediye ve faaliyetleri hakkında olumsuz algı oluşturmak isteyen kişiler hakkında hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.