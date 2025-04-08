Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in ‘müzeler kenti’ projesi kapsamında kente kazandırdığı Türkiye’nin ilk deniz ticaret tarihi müzesi kapılarını açtığı günden bu yana büyük ilgi görüyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Güvercinada Kalesi’nde yer alan Deniz Ticaret Tarihi Müzesi, kruvaziyer yolcuları ile kenti günübirlik ziyaret eden yerli ve yabancı konuklar tarafından da büyük ilgi ile karşılanıyor. Kuşadası Belediyesi tarafından 2024 yılının son günlerinde Güvercinada Kalesi’nde ziyarete açılan Deniz Ticaret Tarihi Müzesi’ni, 3 buçuk ayda toplam 20 bin 858 kişi ziyaret etti. Müze, 9 günlük Ramazan bayramı tatili boyunca 207’si Kuşadası’nda ikamet eden Adalı Kart sahipleri olmak üzere toplam 6 bin 937 kişiyi ağırladı. Denizcilikle ilgili çeşitli objeler, deniz ticaretinin farklı tarihi süreçlerine ilişkin ticari eşyalar, balıkçılık aletleri ile sikke, mühür ve biletlerin sergilendiği müze, ev sahipliği yaptığı zengin eser çeşitliliğinin yanı sıra konumu ve manzarası ile de yerli, yabancı tüm ziyaretçilerini kendisine hayran bıraktı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile koleksiyoner Haluk Perk arasında imzalanan protokolle 2024 yılı sonunda kurulan Deniz Ticaret Tarihi Müzesi; deniz yaşamı, balıkçılık, ticari mallar, anforalar, el kantarları ve ağırlıkları, cep terazileri ve sikkeler bölümlerinden oluşuyor. Müzede, Roma döneminden Osmanlı’ya kadar geniş bir tarihi döneme ilişkin eserlerin yer aldığı koleksiyonlar sergileniyor. Eserlerin konularına göre kronolojik olarak aynı vitrinde sergilendiği müzede el kantarları ve ağırlıkları koleksiyonu, dünyanın en zengin el kantarı ve ağırlıkları koleksiyonu olma özelliğini taşıyor.