Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılı hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile e-Defter ve berat dosyalarının oluşturulma, imzalanma ve yüklenme sürelerini uzattı.ANKARA (İGFA) - Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, 30 Nisan 2025’ten 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.  

Ayrıca e-Defterlerin oluşturulma, imzalanma ve Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenme süreleri de 12-14 Mayıs 2025 yerine 16 Mayıs 2025 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.

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Hatırlanacağı gibi, yurt genelinde SMMMO üyeleri duruma tepki göstererek, uzatma istemişlerdi.

Kaynak: İGF