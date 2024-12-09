Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu ve iş adamı Av. Mehmet Kendal Yöndemli arasında Kurtalan ilçesinin Oyacık köyüne yapılacak 3 sınıflı okul binası için Milli Eğitim Bağış Protokolü imzalandı.

Kurtalan ilçesine kazandırılacak eğitim yatırımının örnek bir proje olmasını temenni eden Vali Kızılkaya, eğitimin geleceğimizin teminatı olduğuna dikkat çekerek, “Eğitim, toplumların kalkınmasında en önemli faktördür. Bu tür bağışlar, eğitimdeki kalitenin artırılmasına ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Hayırsever iş insanımız Yöndemli’ye, eğitime verdiği destek için teşekkür ederim” dedi.

Protokol töreni, Milli Eğitim Bağış Protokolü’nün karşılıklı olarak imzalanmasıyla sona erdi.