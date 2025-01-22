Kurtalan-Siirt demiryolu projesinde etüt çalışmaları tamamlanarak onaylandı.

Proje kapsamında, Siirt Havalimanı ile Kurtalan İstasyonu arasında 34 kilometre uzunluğunda yeni bir demiryolu hattı inşa edilecek. Hattın saatte 120-160 kilometre hızla tren seferlerine uygun olması planlanıyor. Projede 15 bin 764 metre uzunluğunda 6 tünel ve 593 metre uzunluğunda 2 köprü viyadük yer alacak.

Siirt’in ulaşım alt yapısını güçlendirecek bu proje, bölgenin ekonomik ve ticari gelişimine katkı sağlayacak.