Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi. Olayda bir kişi ağır yaralandı.

Olay 21.30 sıralarında Yeni Mahalle Ayaz sokakta meydana geldi. 34 GAL 303 plakalı otomobile, henüz isimleri öğrenilemeyen kişi veya kişilerce ateş edildi. Otomobil kaza yaparak durabilirken, Fırat O. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve entübe edilen Fırat O. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde uzun süre delil aradı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.