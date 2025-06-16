Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin SAMEK kurslarında yılsonu sergi coşkusu Akyazı’dan sonra Geyve’de devam etti. 16 farklı branş yaklaşık 350’yi aşkın eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, her yaştan bireyin sosyal, sanatsal ve mesleki gelişimini desteklediği Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarında (SAMEK) yıl sonu heyecanları devam ediyor. Yılsonu sergileri Akyazı’dan sonra Geyve SAMEK’te gerçekleşti. Kent Orkestrası’nın ezgileriyle başlayan yılsonu sergisi, protokol konuşmaları, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaların kursiyerlere takdimi ve kurdele kesimiyle devam etti. Sergide, kursiyerlerin el emeğiyle hazırladığı eserler; el sanatlarından giyime, mutfak eğitimlerinden seramiğe kadar geniş bir yelpazede sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Her bir eserde sabrın, emeğin ve üretmenin izleri hissedildi. Programda konuşan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Alpay Şirin, "Bugün sadece bir sergiyi değil; bir yıl boyunca harcanan emeği, umudu ve hayalleri birlikte kutluyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak üretmenin, paylaşmanın ve değerleri yaşatmanın önemine inanıyoruz. SAMEK kursları da bu anlayışın en güzel örneklerinden biri" derken birçok kursa katılım sağlayan 73 yaşındaki kursiyer Lütfiye Ulu, "Ahşap boyama, el sanatları, örgü ve makrome gibi kurslara katılıyorum. SAMEK’e gelmek benim için çok kıymetli. Bu kurslar sayesinde kendimi daha huzurlu hissediyorum. Evde oturup kendimi dinlemek yerine burada üretmek bana iyi geliyor. Hem motive oluyorum hem de mutlu oluyorum" dedi.