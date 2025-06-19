Dilovası Belediyesi, yıl boyunca kültür ve sanat alanında düzenlediği kursların finalini renkli etkinlikle kutladı. Gitar, bağlama, piyano ve ses-solfej branşlarında eğitim alan kursiyerler, yıl sonu gösterisinde yeteneklerini sergileyerek izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa vatandaşlar ilgi gösterdi. Salonu tamamen dolduran izleyiciler, çocuklarını ve yakınlarını sahnede izlerken duygu dolu anlar yaşadı. Özellikle sahneye çıkan genç kursiyerlerin özgüvenli performansları beğeni topladı.

Gösteri, gitar ve piyano dinletileriyle başladı. Ardından bağlama eşliğinde halk ezgileriyle salon coştu. Ses ve solfej çalışmalarıyla devam eden programda hem bireysel hem de grup performansları büyük beğeni topladı.

Programın sonunda sahneye çıkan tüm kursiyerlere başarı belgeleri takdim edildi.