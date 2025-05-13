Körfez’de Kurban Bayramı öncesi kurban satış alanında hazırlıklar başladı. Çizgilerin çekildiği alan için kura çekimi de gerçekleştirilecek.

Körfez Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kurban satış alanında hazırlıklarına başladı. Kurbanlık satışlarının sorunsuz ve sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi amacıyla canlı hayvan satış yeri kuran ekipler, İlimtepe’de kurban satış yerleri oluşturdu. Bu kapsamda Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, pazar alanının içerisindeki yolları düzenledi.

Zabıta İşleri Müdürlüğü ekipleri de, canlı hayvan satış yerinde kurulacak alanlar için çizgi çekme işlemlerini yaparken, sosyal alanlar için de düzenleme çalışması gerçekleştirildi. Yurdun dört bir yanından gelen besicilere huzurlu ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilme imkânı sunacaklarını söyleyen Körfez Belediyesi, kurbanlık hayvan satışında vatandaşların ve esnafın mağdur olmaması için gerekli olan hazırlıkları aktardı.