Kurban Bayramı öncesinde Adana’nın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan şalgama talep katlandı. Özellikle et yemeklerinin yanında tercih edilen acılı ve acısız şalgam, bu yıl da bayram sofralarının başköşesinde yer alması bekleniyor.

Lezzetinin yanı sıra sağlık açısından da birçok faydası bulunan şalgam, doğal fermantasyon yöntemiyle hazırlandığı için sindirim sistemini destekliyor. İçeriğindeki mor havuç ve doğal baharatlar sayesinde antioksidan etkisi bulunan içecek, hazmı kolaylaştırıcı etkisiyle özellikle etli yemeklerin yanında tercih ediliyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olduğu da uzmanlar tarafından sıkça vurgulanıyor.

Kurban Bayramı öncesinde Adana’da faaliyet gösteren Büyük Usta & Serfressh şalgam ise artan taleple birlikte yoğun mesaiye başladı. Üretim kapasiteleri iki katına çıkan firma, siparişleri yetiştirebilmek için gece gündüz çalıştığı bildirildi. Hem şehir içinden hem de Türkiye’nin dört bir yanından gelen talepler, Adana şalgamının ününü bir kez daha ortaya koydu.

"Hem geleneksel tatlara hem de sağlıklı yaşam tercihlerine hitap ediyor"

Büyük Usta & Serfressh şalgam firması yetkilileri, bayram öncesinde yoğunluk yaşandığını belirterek, "Özellikle son 10 gündür ciddi bir talep artışı var. Vatandaşlar etli bayram sofralarını şalgamsız bırakmak istemiyor. Ekibimizle birlikte günde 2 vardiya çalışıyoruz. Kurban Bayramı ile birlikte sofralarda daha fazla yer bulacak olan şalgam, hem geleneksel tatlara hem de sağlıklı yaşam tercihlerine hitap ediyor" dedi.