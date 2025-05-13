Diyarbakır’da Kur’an-ı Kerim kursunda başarılı olan minik öğrenciler ödüllendirildi. Kursu birincilikle bitiren 6 yaşındaki İbrahim Efe Irmak, öğretmenleri ve ailesini gururlandırdı.

Diyarbakır’ın Yenişehir Kaymakamlığı Yenişehir İlçe Müftülüğü Ebu Ali El Cezeri Kur’an kursunu birincilikle tamamlayan 6 yaşındaki İbrahim Efe, kurs öğretmenleri tarafından ödüllendirildi. İbrahim Efe Irmak’ın birincilikle bitirdiği kursta eğitim gören 2 minik çocuk daha eğitimlerini tamamladı. Minikler için kurs sonunda bir etkinlik düzenlenerek başarılı öğrenciler ödüllendirildi.