Diyarbakır’da Kur’an-ı Kerim kursunda başarılı olan minik öğrenciler ödüllendirildi. Kursu birincilikle bitiren 6 yaşındaki İbrahim Efe Irmak, öğretmenleri ve ailesini gururlandırdı.

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Diyarbakır’ın Yenişehir Kaymakamlığı Yenişehir İlçe Müftülüğü Ebu Ali El Cezeri Kur’an kursunu birincilikle tamamlayan 6 yaşındaki İbrahim Efe, kurs öğretmenleri tarafından ödüllendirildi. İbrahim Efe Irmak’ın birincilikle bitirdiği kursta eğitim gören 2 minik çocuk daha eğitimlerini tamamladı. Minikler için kurs sonunda bir etkinlik düzenlenerek başarılı öğrenciler ödüllendirildi.

Kaynak: İHA