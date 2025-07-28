Bilecik’te Göksu Nehri üzerinde bulunan Düzmeşe Benti yaşanan kuraklığa orman yangınlarının da eklenmesiyle adeta kurudu.

Sakarya’nın Geyve ilçesinde geçtiğimiz günlerde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek Bilecik’in Osmaneli ilçesine sıçramıştı. Beş gün süren yangın sonrası ilçede Kazancı, Büyükyenice, Kızılöz, Selçik köyleri tedbir amaçlı boşaltılırken, 3 bağ evi kül olmuş, bir kaç depo yanmıştı. İlçeye bağlı Düzmeşe köyünde Göksu Nehri’den beslenen Düzmeşe Benti yaşanan kuraklık ve bir de orman yangınları sırasında sıkça su alınmasıyla komple kurudu. Vatandaşlar Düzmeşe Benti’nin eski ve yeni fotoğraf karelerine baktıklarında aradaki farkı görünce üzüntülerini dile getirdiler.