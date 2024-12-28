Samsun’un Vezirköprü ilçesinde ’kundaklama’ olduğu iddia edilen yangında bir otomobil demir yığınına döndü, odunluk zarar gördü.

Narlısaray Mahallesi’nde gece 03.30 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki bir araç ile odunluk olarak kullanılan ahşap yapıda yangın çıktı. Kadir Sel’e ait otomobil ile odunluk alevlere teslim oldu. Yangını fark eden ev sakinleri 112’ye haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri olay yerine gelip her iki yangına da müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Odunluktaki yangın ise büyümeden söndürüldü.

Yetkililerin olay yerinde yaptıkları ilk incelemeler ve aileden aldıkları bilgiler doğrultusunda çıkan yangının ’kundaklama’ olabileceği üzerinde duruluyor. Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.