Antalya Kumluca İlçe Stadyumu'nda oynanan Bölgesel Amatör Lig 6. Grup karşılaşmasında, Kumluca Belediyespor, Akşehirspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golü, 24. dakikada Oğuzhan Kolak'tan geldi.Mehmet ŞENTÜRK- ANTALYA (İGFA)- Antalya'nın Kumluca ilçesindeki karşılaşma ilk yarı 1-0 tamamlanırken, ikinci yarıda her iki takım da gol fırsatlarını değerlendiremedi.

Maç Kumluca Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Bu galibiyetle Kumluca Belediyespor, puan tablosunda önemli bir avantaj sağladı.

Teknik direktör Orhan Karataç yönetimindeki Kumluca Belediyespor, taraftarlarını sevindirirken, Akşehirspor sahadan eli boş ayrıldı.