Ümraniye Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için başlattığı Sosyal Destek Kartı uygulamasıyla dayanışma kültürünü büyütmeye devam ediyor. Başkan İsmet Yıldırım’ın öncülüğünde 2020 yılında hayata geçen proje, dar gelirli ailelere düzenli bir destek sunuyor.

Proje kapsamında, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne kayıtlı olan ve Kurul Kararı ile yardım almaya uygun görülen ailelere; gıda, giyim ve kırtasiye gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaları için düzenli destek sağlanıyor. Bugün itibarıyla bin küsur aile, Sosyal Destek Kartı sayesinde temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Sosyal Destek Kart Yardımı sadece ihtiyaç sahiplerinin yaşamlarını iyileştirmekle kalmıyor; alışverişlerin yerel esnaftan yapılmasını teşvik ederek Ümraniye’deki esnafın kalkınmasına da katkıda bulunuyor.

Başkan İsmet Yıldırım konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, dayanışma kültürünü büyütmenin ve yerel ekonomiye destek olmanın önemine vurgu yaparak, "Paylaşmanın ve dayanışmanın gücüyle toplumumuza değer katmaya devam ediyoruz. Hem vatandaşlarımıza destek olmak hem de yerel esnafımıza katkı sağlamak bizim için büyük bir gurur kaynağıdır" dedi. Ümraniye Belediyesi’nin sosyal yardımlaşmayı ve yerel kalkınmayı hedefleyen bu anlamlı projesi ile toplumsal dayanışma anlayışı güçlenmeye devam ediyor.

Ümraniye Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine sosyal destek kartı

Ümraniye Belediyesi, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik başlattığı Sosyal Destek Kart Yardımı projesiyle hem bireylerin yaşamını kolaylaştırıyor hem de yerel esnafa katkı sağlıyor. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın talimatıyla 2020 yılında hayata geçirilen bu proje ile Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne kayıtlı ve Kurul Kararı ile yardım almaya hak kazanan ailelere düzenli olarak destek sunuluyor. Gıda, giyim ve kırtasiye gibi temel ihtiyaçları kapsayan kart yardımı sayesinde bugün itibarıyla 9.979 aile, hayatlarını daha güvenli bir şekilde sürdürebiliyor.

İhtiyaç sahibi ailelere sağlanan kart ile alışverişler yerel esnaftan yapılıyor; böylece hem ihtiyaç sahipleri destekleniyor hem de Ümraniye ekonomisi canlanıyor. Sosyal yardımlaşma ile yerel kalkınmayı bir araya getiren bu anlamlı proje, Ümraniye Belediyesi’nin toplumsal dayanışmaya verdiği önemin güçlü bir göstergesi olmaya devam ediyor.