Bartın 1. Amatör Lig'e düşen Bartınspor'un genel kurulunda kulüpten yapılan ihraçlar nedeniyle sert tartışmalar yaşandı. Olaylı kongrede yeni başkan Murat Kahraman seçildi.

Bölgesel Amatör Lig'den küme düşen Bartınspor'da Olağan Genel Kurulu ikinci toplantısı gerçekleştirildi. Bartın Halk Eğitim Merkezi Salonunda yapılan ve salt fazlalığın kongreye kulüp üyeleri yoğun katılım gösterdi. Kongreye katılarak imza atmak isteyen 33 kişi, üyeliklerinin askıya alınması nedeniyle isim listesinde yer almadığını görünce kulüp yetkilileri ile tartıştı. Tartışmalar polis ekiplerinin araya girmesi ve üyelikleri askıya alınan 33 kişinin üyeliklerinin devam etmesi için verilen gündem önerisi ile yatıştırıldı.

Mevcut Başkan Maden'in kürsüye çıkmasının ardından tartışmalar yeniden alevlendi. Salondaki üyeler ve üyelikleri askıya alınanlar ile Başkan Maden arasında set tartışmalar yaşandı. Üyelikten ihraçların usulsüz ve tüzüğe de aykırı olduğu söyleyen salondakiler, alkış yaparak Maden'e tepki gösterdiler. Polislerin araya girmesi ve Maden'in konuşmasını bitirmesinin ardından sakinleşti.

Yönetim ve denetim kurulunun da ibra edildiği kongrede, üyelikleri askıya alınanların üyeliklerinin devamına oy çokluğu ile karar verildi.

Tek liste ile seçime gidilen kongrede açık usul oylama ile Murat Kahraman kulübün yeni başkanı oldu. Oy çokluğu ile yönetim kurulu listesi göreve getirilen Kahraman, Bartınspor'u en kısa sürede hak ettiği lige taşıyacaklarını söyleyerek destek veren herkese teşekkür etti.