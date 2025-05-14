Konya’nın Kulu ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İlçeye bağlı Ömeranlı Mahallesinde bulunan Kulu Özel Eğitim Merkezinde Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Daha sonra özel eğitim uygulama okulunun defile gösterisi ardından ise ’hayat sevince güzel’ gösterisi ve öğrencilerin halk oyunları ile devam etti. Program hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. Programa, Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, Jandarma Komutanı Osman Hasdemir, Emniyet Müdürü Koray Şahin, öğretmenler, öğrenci velileri katıldı.