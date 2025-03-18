Konya’nın Kulu ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla program düzenlendi, şehitler anıldı.

Tören, Atatürk anıtına çelenklerin koyulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Belediye Kültür Merkezinde devam eden etkinliklerde, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu, gösteriler izlendi. Daha sonra Merkez Kabristanlığındaki şehit mezarları ziyaret edilerek dua edildi. Etkinliklerde öğle namazı öncesi Merkez Camiinde şehitler için Mevlid-i şerif okundu.

Programlara, Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler katıldı.