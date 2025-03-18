18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. Yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Ardahan’da da düzenlenen tören ve bir takım etkinliklerle kutlandı.

Programların ilki Şehitlikte başladı. Buradaki programda Valilik, Belediye Başkanlığı, Garnizon Komutanlığı ve Şehit Aileleri Derneği çelenklerinin şehitliğe bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, istiklal marşı

okundu ve şehitler için saygı atışı yapıldı. Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmanın ardından Vali Hayrettin Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve Belediye Başkanı Faruk Demir, şehitlik defterini

imzaladı. Tören sonunda şehit mezarlarına karanfiller bırakılarak, dua edildi. Şehitlikteki törenin ardından Yanık Cami Anıtına geçilerek, 1915 yılında Ermeni çetelerince cami içerisinde şehit edilen 300 Osmanlı Türk’ü için dua

edildi. Başkan Demir, Vali Hayrettin Çiçek ve beraberindekilerle birlikte daha sonra Ardahan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret ederek, şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet etti. Etkinlik daha sonra Gençlik Merkezinde devam etti. Programda günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Program, Salim Dursunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı Çanakkale Zaferi’ni anlatan orotoryo gösterisi ve türkü dinletileriyle devam etti. Öğrencilerin sergilediği gösteriler büyük beğeni topladı.

Programlara Vali Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Faruk Demir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, Vali Yardımcısı Yakup Papaker, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Jandarma Komutanı Sadık Gülecen, Şehit Aileleri, Gaziler, kolluk kuvvetleri, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.