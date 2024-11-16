Mersin'in tarihî ve kültürel mirasını keşfetmek , yerel kültürlerin korunması ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmak adına Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen '' Kültürün İzinde Mersin '' projesi bu hafta Mut ilçesinde gerçekleştirildi.

Öğrencilere şehrin kültürel geçmişini , geleneklerini ve köy yaşamını keşfetme imkânı sunan bu projenin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile doğrudan ilişkili olduğuna vurgu yapan İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş , "Öğrencilerimizin sadece akademik anlamda değil, aynı zamanda millî ve manevi değerler konusunda da yetişmesine özen gösteriyor ve onları geçmişine sahip çıkan, kültürünü koruyan ve yarının dünyasına liderlik edecek bireyler olarak yetiştirmeye özen gösteriyoruz. Kültürün İzinde Mersin projesi; gençlerimize Türk milletinin köklü geçmişini, kültürel zenginliklerini ve tarihi değerlerini tekrar hatırlatmanın bir aracı olacaktır." dedi.

Etkinlik kapsamında Mut ilçesinde yer alan tarihi ve kültürel mekânlar, doğal sit alanları, ören yerleri ziyaret edildi. Alahan Manastırı'nda drama etkinliği gerçekleştirildi.

Manastır ziyaretinin ardından Çukurbağ Köyü'ne geçilerek burada köylülerle birlikte köy kültürü ve yaşam koşullarını anlatan söyleşi yapıldı. "Çukurbağ Köyü Kadın Korosu" adıyla kadınların hazırladığı koro gösterisinin ardından Türk halk edebiyatının ve performans sanatlarının önemli bir örneği olan yöre halkının hazırlamış olduğu Orta Oyunu ile "Aşuk ile Maşuk "gösterisi sergilendi. Geleneksel tiyatro mirasımız Köy Seyirlik Oyunlarının da sahnelendiği etkinlik ile geçmişten bugüne süregelen toplumsal değerlerimiz bir kez daha hatırlatıldı.

Etkinlikte İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'a; İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Nazmi Kendigelen, Mut İlçe Millî Eğitim Müdürü Erdal Dölek, İl Millî Eğitim Şube Müdürü Çağatay Çetin eşlik etti.